خلافات كبيرة داخل إسرائيل| قادة الجيش يهاجمون نتنياهو علنا.. ورئيس الأركان: لا توجد استراتيجية لليوم التالي

شن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، هجوما علنيا على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، تناول وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الخلاف في مجلس الحرب بشأن صفقة أسرى أخرى - على حساب وقف الأعمال العدائية أيضا، بل وانتقد علنا ​ نتنياهو وقال إن "غياب القرار السياسي قد يضر بالعمل العسكري".

وقال جالانت في المؤتمر الصحفي "في المئة يوم الماضية واصلنا جهودا هائلة لتحرير الأسرى لدينا، لقد نجحنا في جلب 110، وسنحضر الباقي أيضًا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الإنجاز. العدو القاسي الذي أمامنا لا يفهم إلا القوة. الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى تحقيق أهداف الحرب، دون مثل هذا الضغط لن يتحدث أحد معنا. فقط من موقع القوة يمكن إطلاق سراح الأسرى. إذا توقف إطلاق النار، فإن مصيرهم سيحدد لسنوات عديدة في أسر حماس".

واعترف غالانت بأن مرحلة المناورة المكثفة في شمال القطاع انتهت، وبحسب قوله ستنتهي قريبًا في الجنوب أيضًا.

وأضاف: "قبل حوالي ثلاثة أشهر، قدمت خطة الحرب إلى مجلس الوزراء مع رئيس الأركان. وحددنا مراحل التنفيذ وأوضحنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".

وتابع: في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريبا وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية".

وخاطب جالانت "الشريكين الكبيرين في حكومة الحرب، نتنياهو والوزير بيني جانتس، وقال: "هذا وقت الوحدة ووقت التنازلات. حكومة الطوارئ شرط للانتصار في الحرب.

ووفقا له، فإن "2024 سيكون عام الحرب، ولكنه أيضا عام النصر. في نهاية الحرب في غزة لن يكون هناك أي تهديد عسكري، ولن تكون حماس قادرة على السيطرة والعمل كقوة عسكرية في القطاع".

كما انتقد غالانت علنًا سلوك نتنياهو وحذر من أنه كان بسبب التردد في الجانب السياسي. وشدد جالانت على أن "إنهاء الحملة العسكرية يجب أن يرتكز على عمل سياسي".

وأضاف "الفكر السياسي هو الذي يقود العمل العسكري وغياب القرار السياسي قد يضر بسير العمل العسكري".



من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، وفقا للقناة الـ13 العبرية: "نحن نواجه تآكل الإنجازات التي حققناها حتى الآن في الحرب، لأنه لم يتم بناء استراتيجية لليوم التالي".

وخلال المناقشات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، قال هاليفي"قد نضطر إلى العودة والعمل في المناطق التي انتهينا فيها من القتال بالفعل".