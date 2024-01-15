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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. شيرين رضا وعمرو وهبة في العرض الخاص لفيلم "مقسوم"

أبطال فيلم مقسوم
أبطال فيلم مقسوم
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حرصت النجمة شيرين رضا، والفنان الشاب عمرو وهبة، على حضور العرض الخاص لفيلم الكوميديا الاجتماعية “مقسوم” للمخرجة كوثر يونس، والمقام بأحد سينمات مدينة أكتوبر، وسط حضور فني وإعلامي كثيف.

ومن المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

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عمرو وهبة شيرين رضا