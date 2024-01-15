أمم أفريقيا.. منتخب غينيا يفرض التعادل على الكاميرون

تعادل المنتخب الكاميروني، مع نظيره الغيني، بهدف في المباراة التى أنتهت، منذ قليل، على ملعب " شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا والتي تقام في كوت ديفوار.

سجل هدف منتخب غينا محمد بايو في الدقيقة ١٠ وادرك فرانك ماجري للكاميرون في الدقيقة ٥١ من عمر اللقاء.

جاء المباراة سريعة من البداية وحاول منتخب الاسود تسجيل هدف التقدم، إلا أن منتخب غينيا باغت الكاميرون بهدف التقدم عن طريق محمد بايو، وبعدها شن منتخب الكاميرون عدد كبير من الهجمات على أمل إدراك التعادل إلا أن مهاجميه فشلوا في تحقيق ذلك.

وشهد الشوط الأول من المباراة اشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاصلي للشوط الأول.

لم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، فواصل منتخب الكاميرون الهجمات الخطرة التي اسفرت عن هدف التعادل في ٥١ عن طريق فرانك ماجري، وبعدها حاول الأسود استغلال النقص العدد من أجل تسجيل هدف التقدم إلا انهم فشلوا في ذلك.

بهذه النتيجة حصل على منتخب على نقطة واحدة بينما يصدر منتخب السنغال المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على جامبيا بثلاثية.