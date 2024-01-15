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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة إنسانية تعلن فقدان 40 مهاجرًا في البحر المتوسط

مهاجرون غير شرعيين
مهاجرون غير شرعيين
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أعلنت منظمة إنسانية فقدان أثر 40 مهاجرًا في البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها أطلقت نداء استغاثة في الأيام الأخيرة للبحث عنهم.

أوضح مشروع "Alarm Phone" التابع لمنظمة "Watch The Med" غير الحكومية في بيان أصدرته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن الاتصال قد فقد مع مجموعة من المهاجرين كانوا على متن قارب في البحر المتوسط، وكانوا متوجهين من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية يوم الجمعة الماضي.

وأشار البيان إلى أن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي قاموا بالبحث عن القارب دون جدوى.

يُشار إلى أن "Alarm Phone" أسس في أكتوبر 2014 وهو يوفر خط هاتف مباشر للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، بهدف توفير فرصة للنجاة لهم عندما يكونون على متن قوارب غارقة.

البحر المتوسط المهاجرين