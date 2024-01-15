"Mean Girls" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم الكوميديا والموسيقي “Mean Girls” للنجمة تينا فاي، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما المحلية قبل أربعة أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 32 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع مؤشرات العمل في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه في السوق الأجنبية خلال الأيام المقبلة.

يدور العمل حول كادي هيرون، التي حققت نجاحًا كبيرًا مع مجموعة من الفتيات من الدرجة الأولى في مدرستها الجديدة. لكن كل شيء يتغير عندما ترتكب خطأ الوقوع في حب آرون صامويلز، الصديق السابق لفتاة لئيمة تُدعى ريجينا جورج.