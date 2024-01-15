تفاصيل مشاجرة بين زوجة رامي جمال وعائلة أخرى بالتجمع

شهدت منطقة التجمع ، مشاجرة لفظية بين زوجة المطرب رامي جمال، وإحدى العائلات أمام مول شهير، بسبب خلاف علي أولوية المرور، ليتطور الامر وتستعين الأولى بزوجها المطرب الشهير الذي أتى على الفور، وبصحبته دورية من النجدة وتم تحرير مذكرة بالصلح بين الطرفين.

بداية الواقعة أثناء استقلال المواطن "محمود ابو العلا" سيارته بصحبة أسرته، وحال مروره بالطريق البطيء أمام مول شهير بمنطقة التجمع لركن السيارة والانتظار تصادف مرور سيارة زوجة رامي جمال، خلفه وحاولت استعجاله، وخلال ذلك قامت بتوجه سيل من السب والشتائم له ولأسرته بالسيارة، وحاولت النزول بصحبة جاردات والاعتداء عليهم، إلا انهم قاموا بغلق سيارتهم وطلب شرطة النجدة، لتقوم هي الآخري بالاتصال بزوجها الذي حضر علي الفور.

وعقب حضور زوجها، حضرت قوة من النجدة بقيادة النقيب كريم الشيخ، وحاول الصلح بين الطرفين، إلا أن زوجة رامي جمال تمادت في خلافها، قائلة " مش هتصالح غير لما يبوسوا رجلي"، وعقب محاولات نجح نقيب الشرطة في تحرير مذكرة صلح بين الطرفين.