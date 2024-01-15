بريطانيا تحذر مواطنيها من التواجد في جريندافيك بأيسلندا بسبب ثوران بركان جديد

طالبت بريطانيا مواطنينها بالابتعاد عن بلدة جريندافيك جنوب غربي أيسلندا والمناطق المحيطة بها نتيجة لثوران بركان جديد يجتاح أحياء في البلدة.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أفادت بأن مطار كيفلافيك الدولي، الأكبر في أيسلندا، يعمل بصورة طبيعية، وطلبت من الركاب التحقق من آخر التحديثات قبل السفر. وأشارت إلى أن حركة السفر الجوي من وإلى الجزيرة لم تتأثر بالثوران البركاني الأخير الذي حدث جنوب غربي البلاد.

كان الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون قد حذر يوم أمس الأحد، في خطاب تلفزيوني، من أن البلاد تواجه فترة صعبة وتكافح قوى الطبيعة الهائلة في بلدة جريندافيك.