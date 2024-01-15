تأجيل محاكمة المتهم بقتل محامي الفيوم لشهر فبراير القادم

قررت، اليوم الإثنين 15 يناير، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسه، برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني تأجيل محاكمة، حسام رمضان أحمد.ع" 38 عامًا، ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم، والمتهم بقتل جاره ويدعى "سيد عويس خلف، 43 عاما، بعد قام بتسديد عدة ضربات على رأسه من الخلف، مستخدما فأس، لجلسة منتصف فبراير القادم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

وتبين من أوراق القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم، أنه في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم هاجم المتهم "حسام رمضان أحمد.ع" 38 عامًا، ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم، جاره ويدعى "سيد عويس خلف، 43 عاما، على رأسه من الخلف، حيث قام الجاني بتسديد عدة ضربات قوية مستخدما فأس، بناءً على ما اوضحه فيديو تم انتشاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع، وتم نقل المجني عليه إلى إحدى المستشفيات الخاصة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت والاس اثبتت خلال التحقيقات صحة الواقعة، قررت إحالة المجني عليه محبوسا إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.