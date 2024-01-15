استدعاء مدير مصنع في مصرع فرد أمن بالسلام

أمرت نيابة السلام استدعاء مدير مصنع والعاملين في مصرع فرد امن بمصنع كرتون ونقل الجثة الي المشرحة،

وكلفت المباحث الجنائية باجراء التحريات في الواقعة.

ولقى فرد أمن بمصنع كرتون مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية على رأسه بمنطقة السلام.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السلام يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول فرد أمن جثة هامدة أثر سقوط بوابة حديدية على رأسه داخل المصنع.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة فرد أمن بمصنع كرتون، وتوفى إثر سقوط بوابة حديدية عليه فتسبب في تهشم رأسه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.