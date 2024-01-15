محافظ القاهرة يشرف على حملة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتى روكسى والكوربة

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحى مصر الجديدة لرفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتى روكسى والكوربة. تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة كافة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.