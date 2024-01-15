كأس رابطة الأندية.. طارق العشري: هدفنا المنافسة على لقب البطولة ومباراة سموحة صعبة

أعرب طارق العشري،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري،عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره بلدية المحلة في الجولة الثانية.

قال «العشري »خلال تصريحات خاصة عقب لقاء بلدية المحلة في المؤتمر الصحفي:«هدفنا كبير في المنافسة علي بطولة الرابطة ونخوض كل مباراة بظروفها».

وأشار «العشري »إلى أن أداء اليوم جيد جدًا للاعبين والشيء الجيد حالة الانسجام في الشق الدفاعي.

وأوضح مدرب الاتحاد السكندري أن الفريق عان من غيابات مؤثرة في الفريق ولكننا كنا جيدين في الشكل داخل الملعب.

وتابع «العشري »قائلًا:«مباراة سموحة مهمة وديربي سكندري هام ولابد أن نتعود علي الفوز».

وأستطرد مدرب الاتحاد السكندري حديثه قائلًا:«لا مجال للتفريط عن القوام الأساسي للفريق وكل ما يشاع ماهو إلا هوس للسوشيال ميديا».

و أختتم «العشري »حديثه:«ناشئين وشباب النادي لديهم فرصة قادمة بالنادي،ويتبق فقط التوقيت المثالي».

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري،على نظيره بلدية المحلة،بهدف نظيف دون رد،في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين،على ملعب استاد الإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل الاتحاد السكندري،لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة رسميًا،بعد تحقيق فوزين متتاليين.