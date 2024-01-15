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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشباب يستدعى لاعب المقاولون كريم يونس للانتظام في المعسكر

لاعب المقاولون الصاعد
لاعب المقاولون الصاعد
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حصل مجلس إدارة المقاولون العرب، بقيادة محسن صلاح على فاكس رسمى من  قبل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لاستدعاء لاعب ذئاب الجبل الصاعد  كريم علي يونس للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025.

ورحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. 

ومن المقرر إقامة معسكر المنتخب بأحد الفنادق القاهرة  في الفترة من  15 الي 29 يناير  الجاري ٠

 

ويملك قطاع الناشئين بالمقاولون العرب مجموعة مميزة من اللاعبين، وهناك محاولات مستمرة من جانب مدربي قطاع الشباب بالمقاولون العرب لتصعيد العناصر المميزة لفريق الكرة الأول، وكذلك فتح الباب لاحتراف اكبر عدد من أبناء النادي لأندية أوربية.

لاستدعاء لاعب ذئاب الجبل كريم علي يونس مجلس إدارة المقاولون العرب