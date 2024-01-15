الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا /الثلاثاء/، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان، اليوم /الاثنين/- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما توقع نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 20 11

نخل 17 04

كاترين 13 03

الطور 20 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 08

سيوة 18 05

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 10

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 18 05

سوهاج 20 07

قنا 22 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

الوادي الجديد 20 06

أبو سمبل 22 09