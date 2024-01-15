وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رسميا انتهاء الاجتياح البري شمال غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، رسميا انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة واقتراب انتهائه جنوبي القطاع، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وزعم جالانت، أن حكومة الاحتلال تخوض حربا ترغب في الانتصار بها، موضحًا: "هذه حرب عزيمة وحرب تدمير، وبذلك نستطيع أن ننتصر".

وأضاف جالانت، في كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نقول لنتنياهو وجانتس إن هذا وقت الوحدة والشراكة بهدف تحقيق وإنجاز أهداف الحرب من أجل الجميع".

وتابع: "حكومة الطوارئ تسعى إلى تحقيق النصر، وخسارة الوحدة يعني انتصار حركة حماس، ويجب أن نسعى إلى تحقيق الوحدة والحفاظ على اللحمة بين الجنود في المعركة والساحة الداخلية".

وذكر: "نجحنا في تفكيك البنية التحتية لحماس في شمال غزة، والجيش في تواصل مع عائلات المخطوفين، وحركة حماس تعرضت لضربة قوية، وهي تحاول اللعب على الوتر الحساس لدى الإسرائيليين وتخوض حربا إرهابية نفسية".