مسؤول ياباني: الزلزال دمر 80% من موانئ الصيد في محافظة إيشيكاوا

أعلن اليوم هاسا هيروشي، حاكم محافظة إيشيكاوا في اليابان، عن تدمير أكثر من 80% من موانئ الصيد في المحافظة نتيجة للزلزال الذي ضرب البلاد في بداية هذا العام، مؤكدًا التزامه بتقديم الدعم لقطاع الزراعة المتضرر والعمل على إعادة إحياء هذا القطاع المهم.

وأفادت تقارير تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، بأن أكثر من 16 ألف شخص يقيمون حاليا في الملاجئ، في حين يعاني أكثر من 55 ألف أسرة من انقطاع المياه، ويواجه 86 ألف أسرة انقطاعًا في التيار الكهربائي.

وأضاف أنه في ظل الأحوال الجوية السيئة وتساقط الثلوج، تعتبر جهود البحث والإنقاذ في إيشيكاوا تحديًا كبيرًا، حيث يتسبب الطقس السيئ والظروف الجوية في عرقلة عمليات البحث والإنقاذ.

وأشار هاسا هيروشي، حاكم المحافظة، إلى صعوبة توصيل المساعدة إلى العديد من المناطق المنعزلة نتيجة للدمار الواسع الذي حدث في الطرق والانزلاقات الأرضية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار الحالة الطارئة التي أحدثها الزلزال الذي وقع في بداية العام الجديد، حيث بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن عدد الوفيات نتيجة للزلزال وصل إلى 222 شخصًا حتى الآن، مع تركيز الدمار والتأثير الأكبر في محافظة إيشيكاوا، التي تعد الأكثر تضررًا جراء هذا الحدث الكارثي.