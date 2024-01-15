النيابة العامة تعقد ورشتي عمل "قضايا العنف ضد المرأة" بالإسماعيلية

عقد اليوم الإثنين، ورشتي عمل "قضايا العنف ضد المرأة" المنظمتيْن بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار النائب العام، بعقد ورشٍ تدريبية لأعضاء النيابة العامة حول "قضايا العنف ضد المرأة"، وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة وبين المجلس القومي للمرأة.

تناولت الورشتان عددًا من الموضوعات حول مفهوم جرائم العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني، وصور لأهم تلك الجرائم -كالاغتصاب، والتحرش، والتعرض، والإجهاض- مع بيان كيفية تحقيقها وأركانها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.

كما تناولت جرائم الاتجار بالبشر في إطار العنف ضد المرأة؛ كجرائم الاستغلال الجنسي، والدعارة، وكذلك جريمة ختان الإناث، وأخيرًا الدليل الرقمي في تلك القضايا بوجه عام، وجرائم الابتزاز بوجه خاص.