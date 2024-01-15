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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية.. تعرف على قائمة معسكر سموحة لمباراة فيوتشر غدًا

كأس رابطة الأندية..تعرف
كأس رابطة الأندية..تعرف على قائمة سموحة لمباراة فيوتشر
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة فيوتشر، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - محمد أشرف- حسين تيمور.
خط الدفاع: بركات حجاج -عبدالرحمن عامر- شريف رضا- محمود وحيد -محمد عصام -مصطفى ميدو -أحمد خالد. 
خط الوسط: حسين فيصل -ابو بكر ليادي- لحسن دهدوه- إسلام جابر-
طارق علاء - حسن هريدي -عمرو قلاوه -دكوا دودو-  إبراهيم جامبو. 
خط الهجوم: فادي فريد -حسام حسن- مصطفى البدري.

كأس رابطة الأندية قائمة معسكر سموحة لمباراة فيوتشر الجولة الثانية مباراة سموحة و بلدية المحلة أحمد سامى