كأس رابطة الأندية.. الاتحاد السكندري يفوز على بلدية المحلة ويصعد أول مجموعته

فاز فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على نظيره بلدية المحلة، بهدف نظيف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بينهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم بنجامين بواتنج، لفريق الاتحاد السكندري، في الدقيقة رقم ٢١ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري علي المحلاوي بهدف نظيف، لينتهى اللقاء بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف دون رد.

تأهل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، للدور المقبل، وصعد أول مجموعته برصيد ٦ نقاط.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري حقق فوزين متتاليين، خلال مشواره بمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، فاز على فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الأولى، وفاز على بلدية المحلة بهدف نظيف في الجولة الثانية.