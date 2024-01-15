10 نصائح للحماية من الإصابة بنزلات البرد.. تعرفوا عليها

مع تقلبات الجو وبرودة الطقس في محافظات مصر ، أصبح ما يهم معظم المواطنين هو عدم الإصابة بنزلات البرد المزعجة ومايصاحبها من أعراض، لذا نقدم لكم بعض النصائح التي تحمي من الإصابه بالبرد والإنفلونزا



1- غسل اليدين

يعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، من أهم الوسائل للقضاء على الجراثيم سطح الجلد، بما في ذلك الفيروس المسبب لنزلات البرد، وكما يفضل تطهير اليدين بالمعقم، بشرط أن يحتوي على الكحول الإيثيلي بنسبة 70% على الأقل.

2- احتساء المشروبات الدافئة

إن تناول المشروبات العشبية الدافئة عند إنخفاض درجة حرارة الطقس، يساعد كثيراً في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

3- تناول الفواكه والخضراوات

يساهم تناول الفواكه والخضراوات من الأطعمة التي من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى إحتوائهما على نسبة عالية من من مضادات الأكسدة، وتقلل من خطرالجسم بخطر العدوى والالتهاب.وبالتالي، ينبغي الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه في الثلاث وجبات الرئيسية خلال فصل الشتاء.

4- تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي بالنظام الغذائي

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي ومنها الليمون و البرتقال و والجوافة على تقوية مناعة الجسم، ويقلل نسبة الإصابة بالأمراض.

5- ممارسة التمارين الرياضية

تساهم ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، حيث إن النشاط البدني يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ومنها الأعضاء الحيوية المكونة للمنظومة المناعية.

6- تجنب التعرض لتيار الهواء

يعد التعرض لتيار الهواء البارد دون اتخاذ سبل الحماية المناسبة ، يساهم في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء ،لذا يفضل البقاء في المنزل .

7- ارتداء الملابس المناسبة

من الافضل إرتداء الملابس الثقيلة في فصل الشتاء المناسبة للحماية من الإصابة بنزلات البرد، حيث تتسبب الملابس الخفيفة في التعرض للهواء والبلل من الأمطار.



8- النوم الجيد

أشارت العديد من الدراسات، إلى أن هناك علاقة وثيقة بين النوم لعدد ساعات كافية ليلا وزيادة مناعة الجسم، فمن الضروري حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة يوميًا في فصل الشتاء،للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

9. تطهير الأسطح العامة.

من الضروري إستخدام منتجات تعقيم للإسطح ، فمن الممكن لان تظل الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا عالقة بالأسطح العامة لمدة قد تصل إلى 84 ساعة .

10 .شرب الماء.

يمكن أن يساعد الماء في تقوية جهازك المناعي ومنعك من الإصابة بالإنفلونزا، فإن الماء سوف يرطب الجسم ويطرح السموم الموجودة فيه.