باحث: مصر دعمت القضية الفلسطينية بشكل كبير

قال محمد فوزي الباحث بمركز الفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لدعم الموقف الفلسطيني والشعب الفلسطيني خلال أزمته الأخيرة التي تعرض لها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي وأسفر عنه سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطنيين.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية حرصت خلال اللحظات الأولى للعدوان على دعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وكرست اتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف دول العالم لإدخال المساعدات بمجرد بدء الساعات الأولى للحرب فضلا عن اصطفاف قطار الدعم والمساعدات أمام معبر رفح بمجرد بدء العدوان الأمر الذي يؤكد العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وتابع الباحث: " إدعاءات الجانب الإسرائيلي أمام محكمة جنايات العدال الدولية الأخيرة بأن معبر رفح أغلق عار تمام من الصحة، فالمعبر كان مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الإسرائيلي، مشيرا بأن حكومة الإتلال تسعى للتغطية على جرئمها التي باتت بالفشل في حربها".