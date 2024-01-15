كأس رابطة الأندية.. سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا لمباراة فيوتشر في الجولة الثانية

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، داخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الإسكندرية الليلة وحتى موعد لقاء فيوتشر، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، منذ قليل، استعداداته لموقعة فيوتشر، على ملعب النادي السكندري، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن جانبه، يضع أحمد سامي وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الإثنين، الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام فيوتشر في كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل سموحة، تغييرات، بسبب الإصابات التي ضربت قوام الفريق مؤخرًا.