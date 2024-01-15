برلماني: الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته

أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح عثمان، خلال مداخلة عبر القناة الأولي، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، لمواجهة موجة التضخم الحالية، لافتا إل أن إقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية، أصبحت ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية تنحاز إلى المواطن البسيط وتسعى لتخفيف الأعباء عنه، واحتواء تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.