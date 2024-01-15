بيراميدز يفقد خدمات 15 لاعبًا في مواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية

يفتقد فريق نادي بيراميدز عدد من اللاعبين في مواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

بسبب إصابة كل من شريف إكرامي في الكتف ورمضان صبحي للإصابة بشد في العضلة الخلفية وأسامة جلال الذي يعاني من إصابة في أربطة غضروف الركبة وإبراهيم عادل الذي يواصل التأهيل وعدم الجاهزية الفنية ومحمود مرعي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية

كما يغيب أيضا عدد من اللاعبين الدوليين للانضمام لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وهم أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين، كما يغيب إيضا الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وهم محمد الشيبي مع منتخب المغرب وبلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو وفيستون ماييلي مع منتخب الكونغو

كما يغيب أيضًا بسبب الإيقاف أحمد فتحي للطرد في مباراة فاركو بالجولة الأولى