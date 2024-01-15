نائبا رئيس جامعة المنصورة يزوران كلية التربية الرياضية

استقبل اليوم الإثنين الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الله عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتفقد نائبا الجامعة الكلية واطمئنا على سير العمل بها مقدمين التهنئة للدكتور احمد عبدالعظيم عبدالله، لصدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدا للكلية لمدة ثلاثه سنوات .

ومن جانبه عبر، عميد الكلية عن سعادته بالزيارة الكريمة مقدما جزيل الشكر والتقدير للدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة ونوابه على الدعم والمساندة المتميزة والدائمة للكلية.

وكان الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد هنأ أمس الأحد فى بيان له الدكتور أحمد عبد العظيم لصدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية التربية الرياضية، متمنيا له مزيدا من التقدم والتوفيق.

وكان الدكتور أحمد عبد العظيم قد سبق تعيينه عميدا للكلية من ١ يونيو ٢٠٢٠ بالقرار الجمهورى رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٢٠ كما شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من ٣ ديسمبر ٢٠١٨ حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠ ورئيسا لمجلس قسم علوم الحركة الرياضية من١ أغسطس ٢٠١٨ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم علوم الحركة الرياضية من ١٢ فبراير ٢٠٠٨ حتى ٣١ أغسطس ٢٠١٤ .

يذكر أن الدكتور أحمد عبد العظيم حاصل على البكالوريوس في 1992 في تخصص تربية رياضية ثم الماجستير في 1996 في تخصص تربية رياضية ثم الدكتوراه في 2002 في تخصص علوم حركة .

FB_IMG_1705335111319

FB_IMG_1705335113419

FB_IMG_1705335115550

FB_IMG_1705335117765

FB_IMG_1705335105205