مدرب موريتانيا: مباراة بوركينا صعبة والمنافس قوي

تحدث أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار .

وقال عبدو في المؤتمر الصحفي للقاء مساء اليوم الإثنين، المنتخب الموريتاني استعد لبطولة أفريقيا جيدا من خلال خوض المباريات الودية القوية واللاعبون جاهزون بدنيا وفنيا، ونأمل في إسعاد الشعب الموريتاني بتحقيق نتائج جيدة في البطولة .

وتابع عبدو، مباراة بوركينا فاسو صعبة، المنافس قوي ونعرفه جيدا، ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في الجولة الأولي بالمجموعة .

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا منتخبات، الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا .