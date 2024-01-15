أمم أفريفيا.. منتخب السنغال يقسو على جامبيا بثلاثية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره الجامبي بثلاثة اهداف في المباراة التى أقيمت على ملعب “شارليس كونان باني”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023 والتى تقام بكوت ديفوار.

سجل أهداف المباراة باب جي في الدقيقة4، ولمين كمارا في الدقيقتين ٥٢ و٨٦.

بدأ منتخب السنغال المباراة بحماسة كبيرة واستطاع تسجل هدف مبكر عن طريق باب جي مهاجم الفريق في الدقيقة 4، وبعدها فرض منتخب أسود التيرانجا سيطرته على مجريات الأمور وهدد منتخب جامبيا في أكثر من مناسبة وكان قريب جدا من تسجيل الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني واصل حامل اللقب الضغط واستغل عامل نقص العدد في الفريق الخصم واستطاع تسجيل هدفين عن طريق لمين كمارا.

بهذا الفوز حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط وظل جامبيا بدون نقاط