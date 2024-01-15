شاهد من أهلها.. صحيفة إسرائيلية: حرب غزة الأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل.. إنفاق مليارات الأموال دون تحقيق أي هدف عسكري أو سياسي.. يديعوت أحرونوت": مليار شيكل يوميًا الخسائر المباشرة بسبب الحرب

أفاد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، على الرغم من أن التكلفة القياسية للحرب تقدر بما يقرب من 60 مليار دولار.

ووفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى حوالي 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة ميزانية القتال للجيش والمساعدات المكثفة للاقتصاد في جميع المجالات.

وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360000 من جنود الاحتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).

وأضاف التقرير أنه بسبب التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا.

وتقوم إسرائيل بدفع 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية عام 2024 لكل جندي احتياطي تم تجنيده، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدفوعات وحدها وصلت إلى حوالي 9 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار) حتى الآن.

وعن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي، قال التقرير إن هناك حوالي 125000 شخص تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل. وتصل تكلفة دعمهم إلى عدة مليارات من الشيكل. واليوم، يتلقى كل شخص بالغ يقيم في الفندق 6000 شيكل (1618 دولارا) شهريا، و3000 شيكل (809 دولارات) للطفل. وفي الوقت الحالي، يبدو أن العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في الأشهر المقبلة، بحسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم العالمي لإسرائيل يتضاءل كل يوم تستمر فيه الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على غزة، مما أسفر عن سقوط 23084 شهيدا، وأكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 مصابا، إلى جانب أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 4296 طالبا استشهدوا و8059 أصيبوا بجروح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وكشفت الوزارة عن أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى ما يزيد على 4257 شهيدا و7777 مصابا، في حين استشهد في الضفة 39 طالبا وأصيب 282 آخرون، إلى جانب اعتقال 85.

ونوهت إلى أن 227 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتقل ما يزيد على 71 في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أسفر عن تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.