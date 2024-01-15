رئيس جامعة أسيوط يعين قيادات جديدة بكلية التربية النوعية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارين؛ بتعيين اثنين من القيادات الأكاديمية، بكلية التربية النوعية بالجامعة.

تضمنت القرارات؛ تعيين الدكتور محمد عبد الباسط محمد درويش الأستاذ بقسم التربية الفنية، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تعيين الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار، الأستاذ بقسم التربية الفنية؛ رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الكوادر الأكاديمية الجديدة، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في تطوير المنظومة التعليمية، وتنمية القيم الجمالية، والحضارية، لدى طلاب الجامعة، وأداء رسالتهم على النحو الأمثل.