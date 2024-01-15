قصف أمريكى على موقع للحوثيين غرب اليمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مراسلها أكد، أن هناك قصفًا أمريكيًا على موقع للحوثيين، شرق مطار الحديدة غرب اليمن.

وفي سياق آخر قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك تخبط واضح في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على إثر حادث رعنانا شمال تل أبيب، موضحة أن وسائل الإعلام والشرطة تقول إن هناك حدثا استثنائيا شمال تل أبيب وأن قوات شرطة الاحتلال في مكان الحادث لفحص خلفية هذا الموضوع.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه يتم التعامل مع عمليات الدهس أو حوادث الدهس أنها عملية على خلفية قومية، وأن الدوافع قومية أمنية لذلك تتعامل الشرطة على هذا الأساس لكن حتى اللحظة لا تأكيدات حول خلفية هذه الحادثة، مشيرة إلى أن الإسعاف الإسرائيلي يقول إن هناك إصابة لـ19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب.

وتابعت أن أحد المصابين وفق الإسعاف الإسرائيلي حالته حرجة و3 جروحهم خطيرة حسب وصف الإسعاف الإسرائيلي، وتتحدث يديعوت أحرينوت أن المركبة التي قامت بعملية الدهس تواجدت بأكثر من محور مما يؤشر على أنها عملية على خلفية قومية.