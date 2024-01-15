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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد أكاديميات استغلت اسم وشعار النادي

حسين لبيب رئيس الزمالك
حسين لبيب رئيس الزمالك
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قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأكاديميات التي تحمل اسم وشعار نادي الزمالك دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وقال النادي في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، الزمالك لا يمتلك سوى اكاديمية واحده في البحيرة وينتهي عقدها شهر 6 المقبل، ولا يوجد اكاديمية متعاقد معها الزمالك سواء داخل أو خارج مصر أخري.

وتابع النادي في بيانه، استغلال أسم وشعار الزمالك دون ترخيص وموافقة كتابية من مجلس الإدارة يعد من الممارسات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

كان مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب قد نجح في الانتخابات الأخيرة بالقائمة الموحدة التي اكتسحت جميع المقاعد.

الزمالك حسين لبيب مجلس إدارة الزمالك أيمن مصطفى