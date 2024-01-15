مكتبة القاهرة الكبرى تعقد ندوة عن "تعزيز القيم الإيجابية لأمهات ذوي الهمم" الأربعاء المقبل

تنظم مكتبة القاهره الكبرى بالزمالك ندوة ثقافية عن تعزيز القيم الإيجابية لأمهات ذوى الهمم، تحت إشراف يحى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة، بالتعاون مع مبادرة ناهد نبض الخير، بحضور شيرين أسامة من مبادرة ناهد نبض الخير، ويدير اللقاء يحيي رياض يوسف مدير المكتبة، وذلك يوم الأربعاء القادم ١٧ يناير الجاري فى الساعة الخامسة مساء.

وأشارت شيرين أسامة، أن هدف المبادرة هو مساعدة الأرامل من خلال عمل مشروعات صغيرة الحجم تساعدهم على إيجاد دخل مناسب، مؤكدة على تقديم المساعدات اللازمة للأطفال الأيتام.

وأشارت “أسامة” على مساعدة الأرامل من خلال عمل مشروعات صغيرة الحجم تساعدهم على إيجاد دخل مناسب، مضيفة: تقديم المساعدات اللازمه للأطفال الأيتام من خلال وجبات طازجه ولبس المدارس وكل ما يتعلق بهم من الناحيه التعليمية من خلال دار الأيتام والحالات المتواجدة بالشارع فى حدود المتاح.

وأكدت مدير مبادرة ناهد نبض الخير، على تقديم كافة أوجه الرعاية للمسنين داخل دار المسنين ودار الاستضافة وتقديم العون لهم.

يذكر ان القصر المقام عليه مكتبة القاهرة الكبرى يرجع إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل).

ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية.

وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه في 24 يناير عام 1995.

تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حي الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة.