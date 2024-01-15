محافظ دمياط تتفقد المركز النموذجي المتميز في الغرفة التجارية

استهلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارتها لمبنى الغرفة التجارية بدمياط بتفقد المركز النموذجي المتميز؛ حيث رافقها محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

وخلال التفقد، اطلعت "عوض" على الأنشطة التى يقوم بها المركز الذى يقع على مساحة ٦٥٥ متر مربع، لتقديم كافة الخدمات للتجار والمواطنين فى مكان واحد للتيسير عليهم.

وفى هذا السياق، استمعت الدكتورة منال عوض، إلى شرح مفصل حول تلك الخدمات التى تتم من خلال أقسام خدمات الغرفة التجارية والسجل التجارى ومكتب الإرشاد الضريبى، وأيضًا مكتب حماية المستهلك ومكتب تسجيل العلامات التجارية، وكذلك مكاتب التموين والدمغة والموازين والتوقيع الإلكتروني، حيث يعمل المركز بخدمة النداء الآلى وبأحدث الأنظمة.

كما اطلعت على خطة الغرفة للتعاون مع وزارة الخارجية لتوفير خدمات مكتب الخارجية المصرية لتلبية مطالب التجار والتخفيف عن كاهل المواطنين التوجه إلى أقرب فرع للخارجية بالمحافظات المجاورة، حيث تم تخصيص مكان لتقديم تلك الخدمة وتشغيلها قريبًا.

وأشادت محافظ دمياط بما يتم تنفيذه من جهود لتقديم كافة الخدمات بشكل سريع ومتميز للتجار والمواطنين، وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات والتيسير على المواطنين أثناء تلقى الخدمة.

أكدت الدكتورة منال عوض، على دور الغرفة التجارية بتوعية التجار والمواطنين بالخدمات التى تقدمها شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي، من خلال هذا البروتوكول، مُعلنة تفعيل تلك الخدمة خلال معرض الأثاث المقرر افتتاحه بالتعاون مع الغرفة بمحافظة المنيا الأسبوع المُقبل..

فيما وقد قام محمد فايد بإهداء درع الغرفة التجارية إلى محافظ دمياط تقديرًا لدعمها الكبير لكافة مبادرات الغرفة التى ودعم الصناعات والصناع والتجار وحماية المستهلك، كما استعرض أهم جهود الغرفة التجارية لدعم صناعة الأثاث التى تُعد أهم صناعة بالمحافظة والصناعات الأخرى التى تشتهر بها وتسويق المنتجات وتنشيط الحركة التسويقية بكافة المنشآت التجارية محافظة دمياط، والتى جاء منها إقامة دورتين من مهرجان " الجمعة البيضاء ".