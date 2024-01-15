أمم أفريقيا | الشوط الأول.. منتخب السنغال يتقدم على جامبيا بهدف

تقدم المنتخب السنغالي على نظيره الجامبي بهدف دون رد في المباراة التى تقام حاليا على ملعب “شارليس كونان باني”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023 والتى تقام بكوت ديفوار.

بدأ منتخب السنغال المباراة بحماسة كبيرة واستطاع تسجل هدف مبكر عن طريق باب جي مهاجم الفريق في الدقيقة 4، وبعدها فرض منتخب أسود التيرانجا سيطرته على مجريات الأمور وهدد منتخب جامبيا في أكثر من مناسبة و كان قريب جدا من من تسجيل الهدف الثاني.

وحاول منتخب جامبيا من الوصول لمرمى السنغال ولكن على استحاء و كان أغلب فترات الوط الأول في منطق وسط الملعب، و بعدها حاول الأسود إضافة الهدف الثاني ولكنهم فلوا في إدراك ذلك، وشهد الوط طرد ايبو أدامس لاعب جامبيا

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة والتى تضم كلا من جامبيا والكاميرون وغينيا الديمقراطية.