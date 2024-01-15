رئيس جامعة السويس يشهد افتتاح القافلة الطبية التوعوية بمركز شباب التوفيقية

شهد دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس افتتاح القافلة الطبية التنموية التي تتم برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة، بحضور دكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة مبادرة حياة كريمة بالسويس العميد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس.

,صرح "رئيس الجامعة" أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاهتمام غير المسبوق من الدولة المصرية بالقطاع الصحي والتوجيه المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة وصول مختلف الخدمات للمواطن المصري بأفكار خارج الصندوق من خلال المبادرات الرئاسية وغير ذلك من وسائل التواصل مع الجمهور.

وأكد "حنيجل" إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا لتوجيهات دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تشمل "المشاركة الفعالة" التي تقوم على أساس اشتراك المؤسسات الصحية الجامعية في خدمة المواطن والمجتمع، كذلك مشاركة الجامعات في الحوار مع بقية أطراف المجتمع والمجتمعات الدولية لخلق بيئة تعليمية جديدة متطورة.

كما أوضح "رئيس الجامعة" ان هذه القافلة تعد ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بالاعتماد على كوادر الجامعة في مختلف التخصصات، حيث ان الجامعة أهم المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحيط بها, فهي من صنع المجتمع من ناحية , ومن ناحية أخري هي آداته في تنميته وخدمته الافراد في المجتمع سواء كان ذلك في صورة برامج تعليمية تفويضية أو تكاملية في صورة برامج تدريبية أو برامج لإعادة التدريب.

جدير بالذكر أن القافلة تشمل تخصصات طبية تضم:

- الأمراض الباطنية

- الصدرية

- الأطفال

- الجراحة العامة

- الأنف والأذن والحنجرة

- مبادرات توعوية عن خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع.

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