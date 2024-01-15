ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3285 جنيهًا

ارتفاع نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3285 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2053 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2816 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2190 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 26280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 0.9 % وبقيمة 30 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3310 جنيهات، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنسبة 0.2 % ، وبقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 20495 دولارًا.

وفي سياق متصل، زادات توقعات الأسواق بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل.