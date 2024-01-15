18 يناير.. انطلاق معرض ماكينات وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس بالقاهرة

تستضيف القاهرة في الفترة من 18-21 يناير الجاري 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، فعاليات المعرض الدولي السادس عشر لماكينات وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وتكنولوجيا الطباعة والقماش والغزل “ ايجي استيتش اند تكس".

ويقام المعرض تحت رعاية المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، علي مساحة 25 ألف متر مربع ويضم قطاعات ماكينات صناعة الغزل والنسيج والسجاد وصناعة الملابس من ماكينات الخياطة والتطريز وجميع خطوط إنتاج الملابس والطباعة على الملابس والنسيج والأقمشة وصناعة الملابس والغزول.

و من المقرر مشاركة أكثر من 500 عارض من 16 دولة تشمل ( الصين وتركيا والمانيا وانجلترا والهند وإيطاليا ) وتشارك الصين بأكبر عدد من الأجنحة ويوجد أيضا جناح وطني من دولة تركيا يشارك فيه 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات.



صرح وائل عمر رئيس مجلس ادارة الشركة المنظمة للمعرض أن المعرض في دورته هذا العام سيكون على مدار 4 أيام يضم خلالها مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية تهم كل العاملين في صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة ومنها ندوة النسيج المصري وندوة الملابس الجاهزة وندوة صناعة قماش الجينز (الدنيم) ودورة تدريبية على الطباعة على القماش.



وأعلن وائل عمر أنه لأول مرة يتم توزيع جائزة للمبدعين والمصممين الشباب لأحدث تصميمات ملابس الرجال والسيدات.



يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء فى الصناعة فى مصر وتركيا وألمانيا وأمريكا، وبالنسبة للعارضين يعرضون أحدث ما توصل اليه تكنولوجيا الصناعة والآلات الحديثة في مجالات المعرض ومن المتوقع زيارة ما لا يقل عن عشرون الف زائر على مدار الاربعة ايام وتم تأكيد حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على احدث التكنولوجيات في هذه الصناعة.

جدير بالذكر أن هذه الدورة لمعرض " ستيتش آند تكس " لمواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد في المجال الصناعي والتجاري بصفة عامة وفي مجال صناعة الغزل والنسيج وانتاج وتصدير الملابس الجاهزة بصورة خاصة، ضمن توجه الدولة المصرية نحو اطلاق قدرات القطاع الخاص ومساعدته للدخول في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري من رأس مال قادر على توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة ومتغيرات الاقتصاد العالمي.