حبس 3 أشخاص في سرقة مشغولات ذهبية بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق الخالية من السكان بمنطقة مصر الجديدة.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل بسرقتها ووجود بعثرة بالشقة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وبإعداد الأكمنة اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم وبتفتيشهم عثر بحيازتهم مشغولات ذهبي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.