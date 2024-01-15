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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا.. على سويه يقود جامبيا لمواجهة السنغال

جامبيا
جامبيا
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أعلن البلجيكي توم سنتفيت المدير الفنى لمنتخب جامبيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره السنغال، وذلك بعد قليل على ملعب "شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار.
وجاء تشكيل منتخب جامبيا كالتالى:
حارس المرمى : بابوكار جاي.
خط الدفاع: سايدو جانكو – جيمس جوميز – عمر كولي – أبو توريه.
خط الوسط: إيبو أدامز – ألاسانا ماناه - موسى بارو – إيبريما داربوي – يانكوبو مينتيه.
خط الهجوم: علي سويه.
وتضم المجموعة الثالثة كل من منتخبات السنغال، الكاميرون، جامبيا، غينيا.

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