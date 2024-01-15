إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات في الجمالية للجنح

أحالت نيابة الجمالية الجزئية، متهم بسرقة سيارة، بأسلوب المفتاح المصطنع إلى محكمة الجنح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

كما ضبط (4 طلاب "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة إطارات سيارتين وبحوزتهم (سيارة "مستخدمة فى نشاطهم"- كوريك فك إطارات السيارات - 6 إطارات بالجنوط الخاصة بهم) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.