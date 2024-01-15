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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات في الجمالية للجنح

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت نيابة الجمالية الجزئية، متهم بسرقة سيارة، بأسلوب المفتاح المصطنع إلى محكمة الجنح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

كما ضبط (4 طلاب "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة إطارات سيارتين وبحوزتهم (سيارة "مستخدمة فى نشاطهم"- كوريك فك إطارات السيارات - 6 إطارات بالجنوط الخاصة بهم) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إحالة حرامي السيارات الجمالية للجنح اسلوب المفتاح المصطنع