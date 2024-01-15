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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مد أجل الحكم في طعن حسام المندوة بشأن استبعاده من انتخابات أمانة صندوق الزمالك

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، مد أجل الحكم في الطعن المقام من قبل حسام الدين المندوة، المرشح لمنصب أمانة صندوق نادي الزمالك. 

يأتي هذا القرار على خلفية حكم سابق صدر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي استبعد فيه المندوة من الترشح على مقعد الأمانة.
في الدعوى ذات الرقم ٧٧/٧٨٧٢٣، استندت محكمة القضاء الإداري إلى أسباب تؤكد استبعاد المندوة من القائمة النهائية لانتخابات نادي الزمالك التي جرت في 20 أكتوبر ٢٠٢٣.

 يُشار إلى أن الطعن الذي قدّمه المندوة أمام المحكمة الإدارية العليا يحمل الرقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.


يطالب المرشح المستبعد، حسام المندوة، في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بتعليق تنفيذ حكم المحكمة الإدارية السابق القاضي بإقصائه من انتخابات النادي ومنعه من الترشح لمنصب أمانة الصندوق.

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