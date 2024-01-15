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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا 2023.. مدرب ناميبيا يتحدث عن حظوظ بلاده في مواجهة تونس

بنيامين كولينس المدير
بنيامين كولينس المدير الفني لمنتخب ناميبيا
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قال بنيامين كولينس المدير الفني لمنتخب ناميبيا أن مباراة منتخب بلاده ضد تونس ستكون صعبة للغاية خاصة أن المنافس يمتلك تاريخ كبير وخبرات في البطولات الأفريقية.

ويلتقي منتخب تونس مع ناميبيا غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأكد بنيامين كولينس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه حصل على تسجيلات فيديو ولقطات من مباراة تونس ضد الرأس الأخضر الودية للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس قبل مباراة الغد.

ورفض مدرب منتخب ناميبيا الكشف عن الطريقة التي حصل من خلالها على التسجيلات، مشيرًا إلى أن المنتخب التونسي يبقى مرشحا للفوز ولكن علينا أن نقاتل ونؤمن بحظوظنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط.

وأضاف بنيامين كولينس أنه يعلم جيدا بأن قوة المنتخب التونسي ولكن النتائج التي شهدتها مباريات أول يومين في البطولة الأفريقية تجعلنا في غاية التركيز ونسعى لتحقيق الهدف.

بنيامين كولينس المدير الفني لمنتخب ناميبيا أمم أفريقيا 2023 منتخب تونس مع ناميبيا