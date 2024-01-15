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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يطمئن على شلبي بعد تعرضه لإصابة في المران

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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حرص معتمد جمال مدرب الزمالك، على عقد جلسة مع مصطفي شلبي لاعب الفريق وذلك على هامش مران اليوم الإثنين، بعد تعرض اللاعب لإصابة بنهاية التدريب .

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال على إصابة شلبي، حيث أكد اللاعب للمدرب أنها عباراة عن كدمة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة .

ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية غدا الثلاثاء على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك أمام فريق الشباب الكويتي .

ويستغل الجهاز الفني للزمالك، المباريات الودية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز خلال فترة توقف مسابقة الدوري نظرا لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في دولة كوت ديفوار في الفترة الحالية .

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