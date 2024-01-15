رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء علي السواحل الشمالية و دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح علي مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 23 العظمي والصغرى 9 درجة .