غدًا.. عبدالغني ينتظم في تدريبات الزمالك

ينتظم محمد عبدالغني مدافع الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض غدا الثلاثاء على ملعب النادي في ميت عقبة .

وغاب اللاعب عن مران الفريق الأبيض اليوم الإثنين بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال .

وتدرس إدارة الزمالك خروج محمد عبدالغني في شهر يناير الجاري بالميركاتو الشتوي وذلك للبيع أو الإعارة لأحد أندية الدوري الممتاز .

يذكر أن الزمالك ينافس على العديد من الألقاب المحلية والأفريقية هذا الموسم، وأبرزهم كأس الكونفيدرالية، والسوبر المصري أمام الأهلي، ومسابقة الدوري الممتاز والتي خسرها الفارس الأبيض في الموسم الماضي .