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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. عبدالغني ينتظم في تدريبات الزمالك

محمد عبدالغني مدافع
محمد عبدالغني مدافع الزمالك
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ينتظم محمد عبدالغني مدافع الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض غدا الثلاثاء على ملعب النادي في ميت عقبة . 

وغاب اللاعب عن مران الفريق الأبيض اليوم الإثنين بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال . 

وتدرس إدارة الزمالك خروج محمد عبدالغني في شهر يناير الجاري بالميركاتو الشتوي وذلك للبيع أو الإعارة لأحد أندية الدوري الممتاز .

يذكر أن الزمالك ينافس على العديد من الألقاب المحلية والأفريقية هذا الموسم، وأبرزهم كأس الكونفيدرالية، والسوبر المصري أمام الأهلي، ومسابقة الدوري الممتاز والتي خسرها الفارس الأبيض في الموسم الماضي .

محمد عبدالغني الزمالك معتمد جمال أيمن مصطفى