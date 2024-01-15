تدريبات الأهلي.. جلسة مطولة بين كولر وبيبو وتصعيد 10 ناشئين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع خالد بيبو مدير الكرة على ملعب التتش للتنسيق والتشاور حول الفترة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباطات منتخب مصر بالمشاركة في كأس الأمم الافريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني بالتنسيق مع الجهاز المعاون خوض عدد من المباريات الودية في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل عودة الارتباطات الرسمية المحلية والافريقية بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا.

وخاض فريق الأهلي تدريباته الصباحية على ملعب التتش وقام “كولر” بتصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وعقد كولر ‏محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن ‏المرحلة المقبلة.‏

وكان الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم واصلا تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي للتعافي من الإصابة التي ابعدتهما عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية.