مران الزمالك.. تصعيد حراس شباب للفريق الأول

قرر معتمد جمال مدرب الزمالك، تصعيد حراس شباب للتدريب مع الفريق الأول، وذلك بداية من المران الذى أقيم اليوم الإثنين بملعب النادي .

وشهد المران مشاركة الحراس الشباب يوسف حمادة، ومحمود أشرف، وذلك من مواليد 2004 و2005 .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لخوض بطولتين وديتين بعد أيام قليلة في دولة الإمارات بمشاركة عدد من الفرق العربية القوية وفريق من الصين .

ويخوض الزمالك تجربة ودية أخيرة في مصر غدا الثلاثاء وذلك أمام فريق الشباب الكويتي قبل سفر الفريق إلي الإمارات لخوض البطولات الودية خلال فترة توقف الدوري .