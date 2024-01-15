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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. تصعيد حراس شباب للفريق الأول

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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قرر معتمد جمال مدرب الزمالك، تصعيد حراس شباب للتدريب مع الفريق الأول، وذلك بداية من المران الذى أقيم اليوم الإثنين بملعب النادي .

وشهد المران مشاركة الحراس الشباب يوسف حمادة، ومحمود أشرف، وذلك من مواليد 2004 و2005 . 

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لخوض بطولتين وديتين بعد أيام قليلة في دولة الإمارات بمشاركة عدد من الفرق العربية القوية وفريق من الصين . 

ويخوض الزمالك تجربة ودية أخيرة في مصر غدا الثلاثاء وذلك أمام فريق الشباب الكويتي قبل سفر الفريق إلي الإمارات لخوض البطولات الودية خلال فترة توقف الدوري .

معتمد جمال الزمالك يوسف حمادة أيمن مصطفى