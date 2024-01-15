ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 19 إسرائيليا فى حادث دهس وطعن شمال تل أبيب

شمال تل ابيب
شمال تل ابيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 19 إسرائيليا فى حادث دهس وحادث طعن بسكين وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، وأوضح أن أحد المصابين حالته حرجة و3 جروحهم خطيرة.

و قالت الشرطة الاسرائيلية، إن هناك حادثا استثنائيا في رعنانا وإنها تجري تحقيقا في مكان الحادث حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت ".

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك 3 جرحى في حالة خطيرة و7 في حالة متوسطة جراء "عمليات دهس وطعن في 3 أماكن بمنطقة رعنانا".

وقال رئيس بلدية رعنانا، إن عمليات تمشيط واسعة بدأت في المدينة بمساعدة طائرات مروحية حسب ما نقلته صحيفة معاريف

فيما قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن رئيس البلدية هناك "يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع".

وطعن شاب فلسطينيا من مدينة الخليل مواطنة إسرائيلية ما أدى إلى اصابتها بجراح حرجة واستولى على سيارتها، ودهس عدد من المواطنين قبل أن تتعرض المركبة لاصطدام، فاستولى على مركبة أخرى واستمر بالدهس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

تل أبيب رعنانا حادث طعن حادث دهس