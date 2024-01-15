إصابة 19 إسرائيليا فى حادث دهس وطعن شمال تل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 19 إسرائيليا فى حادث دهس وحادث طعن بسكين وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، وأوضح أن أحد المصابين حالته حرجة و3 جروحهم خطيرة.

و قالت الشرطة الاسرائيلية، إن هناك حادثا استثنائيا في رعنانا وإنها تجري تحقيقا في مكان الحادث حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت ".

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك 3 جرحى في حالة خطيرة و7 في حالة متوسطة جراء "عمليات دهس وطعن في 3 أماكن بمنطقة رعنانا".

وقال رئيس بلدية رعنانا، إن عمليات تمشيط واسعة بدأت في المدينة بمساعدة طائرات مروحية حسب ما نقلته صحيفة معاريف

فيما قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن رئيس البلدية هناك "يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع".

وطعن شاب فلسطينيا من مدينة الخليل مواطنة إسرائيلية ما أدى إلى اصابتها بجراح حرجة واستولى على سيارتها، ودهس عدد من المواطنين قبل أن تتعرض المركبة لاصطدام، فاستولى على مركبة أخرى واستمر بالدهس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.