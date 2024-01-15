بالصور.. ميناء دمياط يستقبل أكبر غاطس حاويات في تاريخه

استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية .

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة “ONE MEISHAN”، التابعة للخط الملاحي “ONE” والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 متر وبعرض 51 متر قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 متر ، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية أسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية و المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات .

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28691 طن تشمل 5761 طن رمل و11520 طن يوريا و 1350 طن مولاس و9210 أطنان اسمنت معبأ و850 طن ملح معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27565 طن تشمل 3358 طن خردة و 4509 طن ذرة و 7995 طن قمح و1700 طن زيت طعام و 300 طن فول صويا و2953 طن حديد و6750 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 264 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4520 حاوية مكافئة .