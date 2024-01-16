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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إرشادات فنية لدعم مهارتك في صناعة المحتوى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعد مواقع التواصل الاجتماعى من أهم وسائل الاتصال الحالية  فى ظل انتشار المحتوى الرقمى وتطور الذكاء الاصطناعى فى تحديث البيانات والمعلومات الخاصة فى هذا المجال الرقمى  والذى أصبح واحدا من أهم المجالات فى العالم الرقمى، لذا يجب اتباع الإرشادات المهمة التى يجب اتباعها لدعم المحتوى الخاص بك من المتخصصين فى هذا المجال.

كما أضاف لنا عوض الكتبي  شاب عشرينى مؤثر في صناعة المحتوي وخبير في التسويق الرقمي والسوشيال ميديا ومتخصص في مجال السوشيال ميديا  ان اهم الارشادات والنصائح الهامة لدعم المهارات  في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستغرام والتي تتمثل في التفاعل مع الأحداث اليومية كونه أمرا هاما لجذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل مع حسابك واختيار موضوعا محددا حيث من المهم أن التركز على هدف محدد وعلى سبيل المثال إذا كنت مهتما بالسفر يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عن الرحلات أو نصائح السفر.
وأكد عوض الكتبى، ضرورة أن يكون المحتوى إبداعيا وفريدا لأن هناك الكثير من المنافسة على تيك توك وانستغرام وهذا  يساعد في التميز عن الآخرين ويمكن استخدام مقاطع الفيديو أو الصور أو النصوص أو مزيج من الثلاثة  كما يفضل استخدام المؤثرات الصوتية أو الرسوم المتحركة لإضافة لمسة فريدة إلى المحتوى وضرورة  التفاعل  المستمر مع متابعيك  و ذلك سيساعد في بناء علاقات مع الجمهور وزيادة التفاعل.
كما نصح بالتفاعل مع الأحداث اليومية  في مقاطع الفيديو الخاصة بك وهذا سيساعدك في جذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل وعلى سبيل المثال إذا حدث حدث كبير في العالم يمكنك إنشاء مقطع فيديو يناقشه أو إذا كان هناك اتجاه جديد على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك إنشاء مقطع فيديو يشارك فيه.
وقدم أمثلة لكيفية التفاعل مع الأحداث اليومية على تيك توك وانستغرام إذا كان هناك حدث رياضي كبير يمكنك إنشاء مقطع فيديو عن توقعاتك للحدث أو تحليل أداء اللاعبين بينما إذا كان هناك حدث ثقافي كبير ويمكنك إنشاء مقطع فيديو عن تجربتك في الحدث أو مشاركة نصائح حول كيفية حضوره واكدا على ضرورة تجنب نشر أي شيء مسيء أو مضلل وباتباع هذه النصائح يمكنك إنشاء محتوى جذاب على مواقع التواصل الاجتماعى يتفاعل معه المستخدمون.

نصائح إرشادات صناعة المحتوى دعم مهارات فنية