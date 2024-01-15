الأهلي يلجأ لقطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين

لجأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى تصعيد عدد من اللاعبين الشباب والناشئين للتدريب مع الفريق الأهلي للتغلب على غياب عدد كبير من العناصر الأساسية المتواجدين مع منتخب مصر والمنتخبات الأفريقية في بطولة افريقيا.

وصعد “كولر” 10 لاعبين من قطاع الناشئين ‏للمشاركة في تدريبات الفريق الأول اليوم الإثنين على ملعب التتش وهم يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد، ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة.‏

يذكر أن كولر صعد الثنائي حازم جمال وطارق حسن لتدريبات حراس مرمى الفريق في الفترة الماضية في فترة الإعداد بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من ‏الإمارات.‏